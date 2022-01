Louis Vuitton omaggia Virgil Abloh a Milano (Di giovedì 13 gennaio 2022) La morte di Virgil Abloh, lo scorso 28 novembre, ha lasciato senza fiato il mondo intero. Lo stilista di Louis Vuitton e Off-White, genio creativo della moda e della cultura contemporanea, se ne andava in silenzio all'età di 41 anni, dopo aver combattuto, dal 2019, una battaglia privata contro una forma rara di cancro. La sua ultima collezione per Louis Vuitton è stata presentata qualche giorno dopo la sua scomparsa, a Miami, durante quella che doveva essere una delle tante sfilate del designer, ma che si è trasformata nella celebrazione commemorativa di una persona straordinaria, fra i designer più influenti e rivoluzionari. A cui, inevitabilmente, Louis Vuitton ha deciso di rendere omaggio portando in anteprima a Milano, nella ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 13 gennaio 2022) La morte di, lo scorso 28 novembre, ha lasciato senza fiato il mondo intero. Lo stilista die Off-White, genio creativo della moda e della cultura contemporanea, se ne andava in silenzio all'età di 41 anni, dopo aver combattuto, dal 2019, una battaglia privata contro una forma rara di cancro. La sua ultima collezione perè stata presentata qualche giorno dopo la sua scomparsa, a Miami, durante quella che doveva essere una delle tante sfilate del designer, ma che si è trasformata nella celebrazione commemorativa di una persona straordinaria, fra i designer più influenti e rivoluzionari. A cui, inevitabilmente,ha deciso di rendere omaggio portando in anteprima a, nella ...

Advertising

Nubecula_Minor : RT @MarinaMasala1: «Il Canal Grande, con le sue svolte serpentine, non la cede in bellezza ad alcuna strada del mondo» J. W. Goethe, 'Viag… - hees0pe : tutti questi uomini in louis vuitton io sono stanca - livia94077553 : Il 6 ottobre 2021 è stata selezionata come ambasciatrice globale di Louis Vuitton. Mentre lavorava come modella, è… - livia94077553 : Nell'ottobre 2021, è stata nominata Ambasciatrice della Casa Globale di Louis Vuitton per moda, orologi e gioielli.… - livia94077553 : È anche apparsa in pubblicità per Louis Vuitton,Chanel, Hermèse Bottega Veneta,e sulle copertine di Vogue Korea,Vog… -