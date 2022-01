L’intelligenza artificiale Megatron ci rimette in riga: “tutto dipende dall’uomo” (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’uso delL’intelligenza artificiale sprona da sempre un acceso dibattito etico. Così, non c’è da stupirsi se, durante un convegno di etica, sia stata rivolta una domanda a sfondo morale proprio a un’AI (Megatron Transformer, come il robot dei Tranformes, appunto). Ma che cosa le è stato chiesto? AI Megatron risponde a domande sull’etica (Pixabay) – curiosauro.itL’uso dell’AI può definirsi etico? Domandiamolo alla diretta interessata Un articolo pubblicato da due studiosi di Oxford ci racconta un interessante aneddoto… Pare che durante un convegno a Oxford di filosofi, economisti e scienziati (incentrato sull’uso delL’intelligenza artificiale nel trading di azioni) si sia consentito a un’AI di partecipare alla discussione. La componente in questione era un Megatron ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’uso delsprona da sempre un acceso dibattito etico. Così, non c’è da stupirsi se, durante un convegno di etica, sia stata rivolta una domanda a sfondo morale proprio a un’AI (Transformer, come il robot dei Tranformes, appunto). Ma che cosa le è stato chiesto? AIrisponde a domande sull’etica (Pixabay) – curiosauro.itL’uso dell’AI può definirsi etico? Domandiamolo alla diretta interessata Un articolo pubblicato da due studiosi di Oxford ci racconta un interessante aneddoto… Pare che durante un convegno a Oxford di filosofi, economisti e scienziati (incentrato sull’uso delnel trading di azioni) si sia consentito a un’AI di partecipare alla discussione. La componente in questione era un...

