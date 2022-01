Incendio in centro a Torino, fiamme e esplosioni in via Bellezia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Stanno ancora cercando di domare le fiamme divampate in una mansarda in via Bellezia, angolo via Corte d’Appello a Torino, nel pieno centro città. L’Incendio è scoppiato poco dopo mezzogiorno e sul posto ci sono diverse squadre dei vigili del fuoco. Oltre alle fiamme si sono sentite anche delle esplosioni e ci sarebbero anche dei feriti. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 13 gennaio 2022) Stanno ancora cercando di domare ledivampate in una mansarda in via, angolo via Corte d’Appello a, nel pienocittà. L’è scoppiato poco dopo mezzogiorno e sul posto ci sono diverse squadre dei vigili del fuoco. Oltre allesi sono sentite anche dellee ci sarebbero anche dei feriti. L'articolo proviene da Nuova Società.

