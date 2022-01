Il nostro impegno deve essere l’incentivo al vaccino e non al tampone (Di giovedì 13 gennaio 2022) Bisogna andare verso un approccio diverso ai tamponi. E accompagnare e informare, attraverso una corretta comunicazione istituzionale, la popolazione rassicurandola su quando è opportuno eseguire un tampone, quale tipo e in quali giornate eseguirlo per avere maggiori certezze di attendibilità. Altrimenti rischiamo di smarrire il valore vero del tampone e vedere cittadine e cittadini accorrere ad eseguire i test indiscriminatamente sottoponendosi a file davanti ai centri preposti perché si sentono soli e impauriti. Senza contare il costo economico per le famiglie. In questa fase di crescita dell’epidemia è il tracciamento delle asl che è completamente saltato e quindi è necessario potenziare il sistema pubblico di sorveglianza epidemiologica come da tempo chiediamo. Ci sono cittadini che aspettano giorni per avere esito di tamponi molecolari necessario ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 gennaio 2022) Bisogna andare verso un approccio diverso ai tamponi. E accompagnare e informare, attraverso una corretta comunicazione istituzionale, la popolazione rassicurandola su quando è opportuno eseguire un, quale tipo e in quali giornate eseguirlo per avere maggiori certezze di attendibilità. Altrimenti rischiamo di smarrire il valore vero dele vedere cittadine e cittadini accorrere ad eseguire i test indiscriminatamente sottoponendosi a file davanti ai centri preposti perché si sentono soli e impauriti. Senza contare il costo economico per le famiglie. In questa fase di crescita dell’epidemia è il tracciamento delle asl che è completamente saltato e quindi è necessario potenziare il sistema pubblico di sorveglianza epidemiologica come da tempo chiediamo. Ci sono cittadini che aspettano giorni per avere esito di tamponi molecolari necessario ...

