Il Genoa batte due colpi: sbloccato Calafiori, in arrivo anche il talento Amiri (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il doppio colpo è servito. In attesa di capire quale sarà il destino di Andrij Shevchenko, che con ogni probabilità verrà segnato - in un senso o in un altro - dopo la gara di Coppa Italia di questa ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il doppio colpo è servito. In attesa di capire quale sarà il destino di Andrij Shevchenko, che con ogni probabilità verrà segnato - in un senso o in un altro - dopo la gara di Coppa Italia di questa ...

Advertising

Gazzetta_it : Il Genoa batte due colpi: sbloccato Calafiori, in arrivo anche il talento Amiri - dade494 : RT @Gazzetta_it: Coppa Italia, via agli ottavi. Il Genoa non batte il Milan nella competizione dal 1937 - cicciojumped3 : RT @Gazzetta_it: Coppa Italia, via agli ottavi. Il Genoa non batte il Milan nella competizione dal 1937 - infoitsport : Coppa Italia, via agli ottavi. Il Genoa non batte il Milan nella competizione dal 1937 - sportli26181512 : In Coppa Italia il Genoa non batte il Milan nella competizione dal 1937: Coppa Italia, via agli ottavi. Il Genoa no… -