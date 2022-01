Il brutto guaio in cui si è cacciato Djokovic indagato in tre Paesi (anche se può giocare gli Australian Open) (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’Australia si prende un altro giorno per decidere. Il Ministro dell’Interno Alex Hawke non ha ancora deciso nulla sulla cancellazione definitiva del visto – e l’espulsione – di Novak Djokovic dall’Australia. La decisione finale, dunque, viene rimandata alla giornata di domani. Un caso che diventa sempre più un giallo, con il governo Australiano – come confermato dal premier Scott Morrison – che ha ribadito la linea dura per quel che riguarda le norme sanitarie. Djokovic, rinviata ancora la decisione sul visto. Ma si indaga in altri due Paesi Il primo ministro Australiano, nella sua conferenza stampa andata in scena poche ore fa, ha ribadito la posizione del governo: “La politica sanitaria del nostro Paese non è cambiata. Si entra solamente con un visto, con il vaccino o una valida esenzione medica ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’Australia si prende un altro giorno per decidere. Il Ministro dell’Interno Alex Hawke non ha ancora deciso nulla sulla cancellazione definitiva del visto – e l’espulsione – di Novakdall’Australia. La decisione finale, dunque, viene rimandata alla giornata di domani. Un caso che diventa sempre più un giallo, con il governoo – come confermato dal premier Scott Morrison – che ha ribadito la linea dura per quel che riguarda le norme sanitarie., rinviata ancora la decisione sul visto. Ma si indaga in altri dueIl primo ministroo, nella sua conferenza stampa andata in scena poche ore fa, ha ribadito la posizione del governo: “La politica sanitaria del nostro Paese non è cambiata. Si entra solamente con un visto, con il vaccino o una valida esenzione medica ...

Advertising

neXtquotidiano : Il brutto guaio in cui si è cacciato #Djokovic indagato in tre Paesi (anche se può giocare gli #AustralianOpen) - davinaclairefk : bambino ti stai cacciando in un brutto guaio - MicheleDAuria64 : @di_reddito Preside' ti sei messo in un brutto guaio... Mo' vedrai cosa si scatena... ?? - _HernandoGtrz : Grazie a la vostra prontezza d’intuito eviterete un brutto guaio. -

Ultime Notizie dalla rete : brutto guaio Genoa, altra tegola per Sheva: Cambiaso fuori tre settimane ... ha infatti subito un brutto infortunio nel corso dell'allenamento di oggi. All'esterno ligure è stata diagnosticata una lesione al retto femorale. Un guaio che lo terrà lontano dai campi per almeno ...

Prendersi il Mondiale, senza Chiesa, anche per Chiesa Roma, 10 gen " Una tegola per la Juventus, un grosso guaio per la Nazionale italiana in vista degli spareggi Mondiale. Stamani è arrivata infatti la ... Un brutto scherzo della dea bendata, che ha deciso ...

Djokovic, rinviata ancora la decisione sul visto. Ma si indaga due Paesi next Due cani sbranano gatto al parco Proprietaria finisce nei guai Sfuggiti al controllo della donna, si sono avventati sul felino. Per lei è scattata la denuncia. per uccisione di animali ...

Lazio, Acerbi: brutto stop, ecco l'esito dei controlli strumentali Accertamenti svolti. Francesco Acerbi ha effettuato i controlli strumentali al flessore della coscia sinistra: le notizie non sono confortanti, il difensore ha riportato una lesione muscolare intorno.

... ha infatti subito uninfortunio nel corso dell'allenamento di oggi. All'esterno ligure è stata diagnosticata una lesione al retto femorale. Unche lo terrà lontano dai campi per almeno ...Roma, 10 gen " Una tegola per la Juventus, un grossoper la Nazionale italiana in vista degli spareggi Mondiale. Stamani è arrivata infatti la ... Unscherzo della dea bendata, che ha deciso ...Sfuggiti al controllo della donna, si sono avventati sul felino. Per lei è scattata la denuncia. per uccisione di animali ...Accertamenti svolti. Francesco Acerbi ha effettuato i controlli strumentali al flessore della coscia sinistra: le notizie non sono confortanti, il difensore ha riportato una lesione muscolare intorno.