I posti più strani dove vaccinarsi contro il Covid (Di giovedì 13 gennaio 2022) In giro per il mondo, di hub vaccinali ce n'è di tutti i tipi Quando è arrivato il vaccino per il Covid l'anno scorso non ci siamo per niente sorpresi alla vista dei posti strani dove ci saremmo dovuti sedere per ricevere la nostra dose. Uno stadio da baseball? Figo! Al supermercato? Approfitto e faccio la spesa. Sì, certo, era un po' insolito, ma … Leggi su it.mashable (Di giovedì 13 gennaio 2022) In giro per il mondo, di hub vaccinali ce n'è di tutti i tipi Quando è arrivato il vaccino per ill'anno scorso non ci siamo per niente sorpresi alla vista deici saremmo dovuti sedere per ricevere la nostra dose. Uno stadio da baseball? Figo! Al supermercato? Approfitto e faccio la spesa. Sì, certo, era un po' insolito, ma …

Advertising

GiovaQuez : L'allarme della Fiaso sui posti letto: 'Registrato +32% di ricoveri nell’ultima settimana. Impegno per ospedali anc… - HuffPostItalia : 'Omicron dilaga tra i bambini. Al Bambin Gesù sono serviti posti letto' - myrtamerlino : Tutti vogliono le #scuole, giustamente, aperte. Ma perché non siamo stati in grado di metterle in sicurezza?Sistemi… - BonaciniStella : RT @_Facezia_: @DiegoFusaro Non cambia che i casi di Covid, in aumento, contribuiscono ad aumentare anche il numero di persone che necessit… - lvoir : RT @Cavalodiritorno: Non hanno rafforzato i mezzi pubblici, non hanno creato aule in più per la scuola(#Conte ne fece 40.000) non hanno ass… -

Ultime Notizie dalla rete : posti più Ma a causa loro il suo ospedale ha già convertito tre reparti e cinquanta posti letto ...qui gli spazi Covid - free hanno iniziato a contrarsi in base al piano incrementale di Alisa (la centrale sanitaria regionale) che ordina ad Asl e singole strutture di approntare sempre più posti ...

Fondazione Gimbe: alcune Regioni rischiano la zona rossa Aumenta la pressione della pandemia sugli ospedali: sia in area medica con un 4.155 accessi in più e un incremento del 31,2%, sia in terapia intensiva con 285 ricoveri e un aumento del 20,5%. Lo ...posti ...

Palermo, all’ospedale Cervello non c’è più posto: le ambulanze in coda con le sirene accese per… Il Fatto Quotidiano ...qui gli spazi Covid - free hanno iniziato a contrarsi in base al piano incrementale di Alisa (la centrale sanitaria regionale) che ordina ad Asl e singole strutture di approntare sempre...Aumenta la pressione della pandemia sugli ospedali: sia in area medica con un 4.155 accessi ine un incremento del 31,2%, sia in terapia intensiva con 285 ricoveri e un aumento del 20,5%. Lo ......