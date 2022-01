Gazzetta: Osimhen ha detto a Spalletti che non si sente ancora a proprio agio in campo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ieri Victor Osimhen ha effettuato il suo primo allenamento in gruppo al rientro dall’operazione al volto. Porta la mascherina che gli è stata creata su misura. Dopo la seduta, scrive la Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti gli ha parlato e il nigeriano ha detto che ancora non si sente a proprio agio. Avrà bisogno di tempo per tornare in condizione. “Ieri Victor Osimhen è tornato in campo con la squadra e ha sostenuto un allenamento completo al Konami training center, finendo in gruppo con i compagni e giocando con la mascherina. Spalletti alla fine ha parlato con il ragazzo che ancora non si sente a proprio agio e avrà bisogno di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ieri Victorha effettuato il suo primo allenamento in gruppo al rientro dall’operazione al volto. Porta la mascherina che gli è stata creata su misura. Dopo la seduta, scrive ladello Sport, Lucianogli ha parlato e il nigeriano hachenon si. Avrà bisogno di tempo per tornare in condizione. “Ieri Victorè tornato incon la squadra e ha sostenuto un allenamento completo al Konami training center, finendo in gruppo con i compagni e giocando con la mascherina.alla fine ha parlato con il ragazzo chenon sie avrà bisogno di ...

