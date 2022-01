FIA WEC 2022: la carica degli ex piloti di F1 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Trentanove. Questa cifra rappresenta il numero delle vetture iscritte del mondiale FIA WEC 2022, che tra le altre cose, farà il pieno di piloti ex F1. I transfughi, più o meno recenti, del circus saranno protagonisti del prossimo mondiale endurance, con ben dieci rappresentanti. È la dimostrazione dello stato di salute del campionato, che grazie ai nuovi regolamenti sta tornando appetibile per i concorrenti. Nel 2022 il WEC sarà al secondo anno con le Hypercar, e per la prossima stagione si prepara ad accogliere le LMDh. Chi sono gli ex piloti di F1 che correranno nel FIA WEC 2022? Il WEC 2022 vedrà il ritorno di Peugeot, che schiererà una sua Hypercar. Tra i piloti della vettura del Leone troviamo Paul Di Resta, già edito del mondiale con diverse stagioni nella ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 13 gennaio 2022) Trentanove. Questa cifra rappresenta il numero delle vetture iscritte del mondiale FIA WEC, che tra le altre cose, farà il pieno diex F1. I transfughi, più o meno recenti, del circus saranno protagonisti del prossimo mondiale endurance, con ben dieci rappresentanti. È la dimostrazione dello stato di salute del campionato, che grazie ai nuovi regolamenti sta tornando appetibile per i concorrenti. Nelil WEC sarà al secondo anno con le Hypercar, e per la prossima stagione si prepara ad accogliere le LMDh. Chi sono gli exdi F1 che correranno nel FIA WEC? Il WECvedrà il ritorno di Peugeot, che schiererà una sua Hypercar. Tra idella vettura del Leone troviamo Paul Di Resta, già edito del mondiale con diverse stagioni nella ...

Advertising

MarcoColletta : Tanta carne al fuoco in questa decima stagione del FIA WEC. Tra il ritorno di Peugeot, la preparazione di Penske in… - It_Endurance : #FIA #WEC #ACO #24HLeMans - luca_pelle2508 : Novità da PREMA ed Iron Lynk per il FIA World Endurance Championship #motorsport #pellemotorsport #passion #motori… - PelleMotorsport : Novità da PREMA ed Iron Lynk per il FIA World Endurance Championship #motorsport #pellemotorsport #passion #motori… - PelleMotorsport : WRT annuncia i primi due piloti per il FIA WEC #motorsport #pellemotorsport #passion #motori -