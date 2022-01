Doc 2, Luca Argentero: «Al cuore non si comanda» (Di giovedì 13 gennaio 2022) L'attore è tornato nei panni del dottor Andrea Fanti, alla guida del Policlinico Ambrosiano, in questa nuova stagione di Doc - Nelle tue mani alle prese anche col Covid. Spoiler sugli affari di cuore? «Vietati. Quel che certo è che, sia corrisposto o meno, il cuore di Doc appartiene a una persona sola» Leggi su vanityfair (Di giovedì 13 gennaio 2022) L'attore è tornato nei panni del dottor Andrea Fanti, alla guida del Policlinico Ambrosiano, in questa nuova stagione di Doc - Nelle tue mani alle prese anche col Covid. Spoiler sugli affari di? «Vietati. Quel che certo è che, sia corrisposto o meno, ildi Doc appartiene a una persona sola»

IlContiAndrea : Tutte le curiosità e le new entry di #DocNelleTueMani2 al via da stasera. #LucaArgentero: “Raccontiamo il trauma po… - wonderlandH_ : Il sorriso meraviglioso di Luca Argentero, ma anche di Doc Andrea Fanti ?? #DocNelleTueMani2 #isolitiignoti - DelucaRaffy : Entro nel personaggio di Doc ?? ahaha grande Luca ... ? #SolitiIgnoti #lucaargentero #DocNelleTueMani2 #Rai1 - ilgiornalistaa : Da stasera riparte su Rai 1 'Doc - Nelle Tue Mani'. Luca Argentero: 'Vi aspetto, racconteremo il trauma post Covid… - g_dilorito : RT @panorama_it: Debutta su Rai1 la seconda stagione della serie con Luca Argentero e Matilde Gioli. Per proteggere il reparto dal nuovo pr… -