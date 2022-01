Djokovic | un' altra vittoria | potrà partecipare al primo turno dell' Australian Open anche se rischia ancora l' espulsione

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Novakresta sub iudice maala Melbourne. Nei prossimi giorni il ministro'Immigrazione si esprimerà...

... ma nel frattempo il numero uno del tennis mondiale ottiene un'vittoria nonostante avesse ammesso di avere violato le regole sulla quarantena. 'Novax'era entrato la settimana scorsa ......ha anche violato le regole anti - Covid, come ha dichiarato recentemente alla BBC il ... una squalifica di tre anni, questa sarebbe un'mannaia sulla carriera del serbo.MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Novak Djokovic fa mea culpa. In un lungo comunicato pubblicato sulla sua pagina Instagram, il tennista serbo cerca di fare chiarezza "sulla continua disinformazione ...Novak Djokovic resta sub iudice ma potrà partecipare al primo turno dell'Australian Open a Melbourne. Nei prossimi giorni il ministro dell'Immigrazione si ...