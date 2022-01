Debito e finanza pubblica | perché il buon samaritano non passa da queste parti

Leggi su formiche

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Esce in questi giorni, per i tipi di Rubettino, un bel lavoro del Centro Studi Economia Reale (presieduto da Mario Baldassarri) su come rimettere la politica economica italiana sul retto binario dopo un ventennio perduto in cui siamoti da essere uno dei Paesi dell’Unione europea (Ue) a più alto Pil pro-capite ad uno in cui il Pil pro-capite è inferiore alla media di quelli dell’Ue. Nel 2019 (ossia prima della pandemia) era più basso di quello del 2000. Il libro è intitolato Italia ed Europa: si riparte ma da dove si viene e dove si va? Vent’anni prima del Covid. Vent’anni dopo il Covid. Tre anni di riforme per recuperare il ventennio perduto. È una ventata di aria fresca nei giorni in cui pullulano proposte fantasiose (ne abbiamo parlato il 5 gennaio su questa testata) di riduzione delpubblico, più o meno, tutte basate sull’ipotesi che un ...