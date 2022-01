Dakar, vince Benavides. Petrucci cade: gran botta alla spalla destra e verifiche in corso (Di giovedì 13 gennaio 2022) Crolla Adrien Van Beveren, nel round 11 della Dakar, crolla pure Joan Barreda, vola invece Sam Sunderland, che chiudendo la speciale ad anello intorno a Bisha a soli 4' da Kevin Benavides - tornato in ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 13 gennaio 2022) Crolla Adrien Van Beveren, nel round 11 della, crolla pure Joan Barreda, vola invece Sam Sunderland, che chiudendo la speciale ad anello intorno a Bisha a soli 4' da Kevin- tornato in ...

Advertising

redbullITA : Bellissimo ?????? @Petrux9 vince la quinta tappa #Dakar2022 è il primo pilota #MotoGP a farlo ????! ?? Non perdere il D… - motorboxcom : #Dakar2022 Tra le moto, #Sunderland vede la vittoria dopo il secondo posto di oggi alle spalle di Benavides. Forte… - DarkKnight_jp : RT @gponedotcom: Benavides vince l’11 tappa, Van Beveren si perde, Sunderland leader, 17° Petrucci: Incredibile finale in Arabia con il por… - X100pretripero : RT @gponedotcom: Benavides vince l’11 tappa, Van Beveren si perde, Sunderland leader, 17° Petrucci: Incredibile finale in Arabia con il por… - gponedotcom : Benavides vince l’11 tappa, Van Beveren si perde, Sunderland leader, 17° Petrucci: Incredibile finale in Arabia con… -