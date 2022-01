Covid: record di ricoverati no - vax in Quebec, ora saranno tassati (Di giovedì 13 gennaio 2022) La provincia canadese del Quebec ha deciso di tassare quanti non vogliono vaccinarsi contro il Covid - 19. Il Quebec, che registra il triste primato in Canada delle vittime da Covid, attualmente deve ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 13 gennaio 2022) La provincia canadese delha deciso di tassare quanti non vogliono vaccinarsi contro il- 19. Il, che registra il triste primato in Canada delle vittime da, attualmente deve ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid record Mercato. I grandi ricchi spendono : il Covid spinge l'auto di lusso Meno scontato è apprendere che il Covid abbia addirittura spinto ai massimi alcuni mercati come quello dell'automobile di lusso , facendo toccare ovunque numeri e fatturati record. Il 2021 passerà ...

Covid: record di ricoverati no - vax in Quebec, ora saranno tassati La provincia canadese del Quebec ha deciso di tassare quanti non vogliono vaccinarsi contro il Covid - 19. Il Quebec, che registra il triste primato in Canada delle vittime da Covid, attualmente deve fare i conti con una nuova ondata di casi. Al momento non è vaccinato il 12% della popolazione, ma i non vaccinati rappresentano quasi la metà di tutti i casi ospedalieri. Il ...

Covid Germania oggi, nuovo record di contagi: oltre 81mila Adnkronos La Vita in Diretta, Raiuno Ascolti Record per Alberto Matano Eccellenze Italiane. Il 2021 passerà alla storia della RAI come l’Anno de “La Vita in Diretta”, un programma che grazie al suo conduttore-autore, il giornalista Alberto Matano, ha raggiunto ascolti re ...

Covid-19, per Gimbe in Umbria la quinta ondata è al picco. Incidenza resta tra le più alte di Chiara FabriziIn Umbria i nuovi casi di Covid-19 nell'ultima settimana, quella del 5-11 gennaio, sono stabili rispetto a quella precedente, segnando appena +0,5 per cento, a fronte di una media ita ...

