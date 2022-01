Covid, Italia tutta in rosso scuro nella mappa Ecdc (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un solo colore, rosso scuro: appare così l'Italia nella mappa aggiornata dell'Ecdc, il colore che segna il massimo rischio epidemiologico per Covid-19. Passa dunque in rosso scuro anche la Sardegna ancora in rosso la scorsa... Leggi su europa.today (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un solo colore,: appare così l'aggiornata dell', il colore che segna il massimo rischio epidemiologico per-19. Passa dunque inanche la Sardegna ancora inla scorsa...

Advertising

Adnkronos : 'L’#Italia è fra i 5 Paesi con record settimanale di casi #covid, sono oltre 1 mln” fa sapere l’Oms. #ultimora - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nuovo record di contagi da Covid: sono 220.532 nelle ultime 24 ore, un numero mai registrato in Italia… - disinformatico : ANSA scrive che i minori in terapia intensiva per Covid in Italia 'sono 268'. Dimentica di dire che è il totale da… - M72seventytwo : RT @jimmomo: Manca in tutta Italia lo Zitromax, antibiotico fondamentale per le terapie domiciliari anti-Covid. Ma questo stato di emergenz… - fracassi89 : RT @jimmomo: Manca in tutta Italia lo Zitromax, antibiotico fondamentale per le terapie domiciliari anti-Covid. Ma questo stato di emergenz… -