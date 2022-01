Covid, gli studi preliminari sui test per rilevare la variante Omicron: “Salivari più affidabili” (Di giovedì 13 gennaio 2022) La variante Omicron ha sparigliato le carte. I vaccini hanno bisogno di essere aggiornati. E cosa ancora più urgente vanno aggiornati i test diagnostici. Qualche giorno fa Guido Rasi, consulente scientifico del commissario Figliuolo e direttore scientifico di Consulcesi, ha dichiarato che i tamponi antigenici rapidi sono poco affidabili nell’individuare la variante rilevata per la prima volta in Sudafrica e Botswana, tanto che quasi uno su due dà un falso positivo. Ma per avere a disposizione nuovi test c’è bisogno di tempo. Mentre quindi gli scienziati lavorano a questo obiettivo, uno studio americano suggerisce una strategia più tempestiva e affidabile per rilevare l’Omicron con gli attuali test a disposizione: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Laha sparigliato le carte. I vaccini hanno bisogno di essere aggiornati. E cosa ancora più urgente vanno aggiornati idiagnostici. Qualche giorno fa Guido Rasi, consulente scientifico del commissario Figliuolo e direttore scientifico di Consulcesi, ha dichiarato che i tamponi antigenici rapidi sono poconell’individuare larilevata per la prima volta in Sudafrica e Botswana, tanto che quasi uno su due dà un falso positivo. Ma per avere a disposizione nuovic’è bisogno di tempo. Mentre quindi gli scienziati lavorano a questo obiettivo, unoo americano suggerisce una strategia più tempestiva e affidabile perl’con gli attualia disposizione: ...

