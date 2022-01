Ciclismo | Mathieu van der Poel si è sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Notizia importante per il mondo del. Nella giornata odierna, infatti,van dersi èad unpresso l’ospedale Herentals, in Belgio. Come spiega il quotidiano locale “Het Laatse Nieuws” il fuoriclasse fiammingo è stato operato ad un, tutto è andato per il verso giusto, tanto che il classe 1995 è già tornato a casa, seppur con l’aiuto delle stampelle. Questa eventualità era nell’aria, dato che van deraveva dovuto interrompere la sua stagione di ciclocross dopo due sole gare, ma a causa di problemi alla schiena, acuiti dopo la rovinosa caduta occorsagli ai Giochi Olimpici di Tokyo nella prova di cross country. Proprio per questo motivo, quindi, si ipotizzava che ...

... al punto cheVan der Poel non difenderà il titolo ai Mondiali americani di fine gennaio. ... Van der Poel è una delle grandi stelle delcontemporaneo, capace di eccellere su strada, nel ...Le parole diHeijboer , performance manager del team: "Si è avverato lo scenario peggiore. Questo è uno scenario che abbiamo preso in considerazione, naturalmente. Avevamo già deciso come agire in una tale ...L’olandese aveva già dovuto chiudere la stagione del cross per problemi alla schiena: ancora incerta la data del rientro in gruppo ...È un inverno decisamente sfortunato quello che sta passando Mathieu van der Poel. Il campione olandese sta cercando di recuperare da una serie di problemi fisici che lo hanno costretto a interrompere ...