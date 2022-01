“Ci spezzi il cuore”. Lutto nella musica, è morta una delle voci più belle (Di giovedì 13 gennaio 2022) È morta all’età di 78 anni Ronnie Spector, la cantante che definì il sound dei gruppi femminili della metà del secolo la leader delle Ronettes. A dare la notizia è il suo sito ufficiale: “Il nostro amato angelo della terra, Ronnie, ha lasciato pacificamente questo mondo dopo una breve battaglia contro il cancro. Era con la famiglia e tra le braccia di suo marito, Jonathan”. Ronnie ha vissuto la sua vita con un luccichio negli occhi, un atteggiamento coraggioso, un senso dell’umorismo malvagio e un sorriso stampato in faccia. Era piena di amore e gratitudine. Il suo suono gioioso, la sua natura giocosa e la sua presenza magica vivranno in tutti coloro che l’hanno conosciuta, ascoltata o vista. Con la sua imponente pettinatura da alveare e la voce potentemente malinconica e melodrammatica, Ronnie Spector è tra le figure più distintive del pop ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) Èall’età di 78 anni Ronnie Spector, la cantante che definì il sound dei gruppi femminili della metà del secolo la leaderRonettes. A dare la notizia è il suo sito ufficiale: “Il nostro amato angelo della terra, Ronnie, ha lasciato pacificamente questo mondo dopo una breve battaglia contro il cancro. Era con la famiglia e tra le braccia di suo marito, Jonathan”. Ronnie ha vissuto la sua vita con un luccichio negli occhi, un atteggiamento coraggioso, un senso dell’umorismo malvagio e un sorriso stampato in faccia. Era piena di amore e gratitudine. Il suo suono gioioso, la sua natura giocosa e la sua presenza magica vivranno in tutti coloro che l’hanno conosciuta, ascoltata o vista. Con la sua imponente pettinatura da alveare e la voce potentemente malinconica e melodrammatica, Ronnie Spector è tra le figure più distintive del pop ...

