Ci sarà una seconda stagione di Dexter: New Blood? (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si è appena concluso Dexter: New Blood, con la messa in onda su Sky il 12 gennaio, dopo quella statunitense di domenica 9. Per il revival del thriller crime cult è tempo di bilanci e, come succede al termine di serie tv popolari, il finale apre parecchie domande su quello che potrà essere il futuro del titolo. -Inutile dire che queste riflessioni contengono SPOILER per chi non ha ancora visto l’episodio conclusivo di Dexter: New Blood - Un revival da record I dati di audience sembrano rispondere all’ancestrale domanda sull’utilità di fare revival e remake di serie diventate cult (potenzialmente intoccabili per i fan più intransigenti): Dexter: New Blood è ufficialmente la serie tv più vista nella storia quasi cinquantennale della rete via cavo Showtime. I dieci episodi del revival di ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si è appena concluso: New, con la messa in onda su Sky il 12 gennaio, dopo quella statunitense di domenica 9. Per il revival del thriller crime cult è tempo di bilanci e, come succede al termine di serie tv popolari, il finale apre parecchie domande su quello che potrà essere il futuro del titolo. -Inutile dire che queste riflessioni contengono SPOILER per chi non ha ancora visto l’episodio conclusivo di: New- Un revival da record I dati di audience sembrano rispondere all’ancestrale domanda sull’utilità di fare revival e remake di serie diventate cult (potenzialmente intoccabili per i fan più intransigenti):: Newè ufficialmente la serie tv più vista nella storia quasi cinquantennale della rete via cavo Showtime. I dieci episodi del revival di ...

Ultime Notizie dalla rete : sarà una iliad pronta al debutto nella telefonia fissa: parola d'ordine "chiarezza" ... specie per coprire le aree nere, poi sarà il turno di Fibercop , con cui iliad ha stipulato un accordo la scorsa estate per la diffusione della rete fiber - to - the - home. Partirà dunque una nuova ...

Covid, finito in tutta Italia l'antibiotico Zitromax ...sarà posta all'attenzione dell'agenzia italiana del farmaco. Le raccomandazioni dell'Aifa L'Aifa raccomanda l'utilizzo dell'azitromicina solo nei casi Covid in cui vi sia il fondato sospetto di una ...

Fondi per ricostruire l’ex scuola elementare "Sarà una struttura a disposizione del paese" il Resto del Carlino ... specie per coprire le aree nere, poiil turno di Fibercop , con cui iliad ha stipulato un accordo la scorsa estate per la diffusione della rete fiber - to - the - home. Partirà dunquenuova ......posta all'attenzione dell'agenzia italiana del farmaco. Le raccomandazioni dell'Aifa L'Aifa raccomanda l'utilizzo dell'azitromicina solo nei casi Covid in cui vi sia il fondato sospetto di...