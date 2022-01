Calciomercato Sampdoria, ipotesi ritorno di Murillo: la decisione del club (Di giovedì 13 gennaio 2022) Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati avrebbero pensato al ritorno di Murillo per la difesa. La situazione L’emergenza difensiva alla Sampdoria è ormai cosa nota. Con Omar Colley fuori dai giochi perché impegnato in Coppa d’Africa e Maya Yoshida infortunato per almeno altre due settimane, c’è penuria di interpreti per Roberto D’Aversa. A quanto riporta La Repubblica, si era ventilata l’idea di far rientrare dal prestito Jeison Murillo. Idea quasi subito accantonata dal club doriano che anzi spera, a fine stagione, di chiudere definitivamente il capitolo Murillo con il riscatto da parte del Celta. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022): i blucerchiati avrebbero pensato aldiper la difesa. La situazione L’emergenza difensiva allaè ormai cosa nota. Con Omar Colley fuori dai giochi perché impegnato in Coppa d’Africa e Maya Yoshida infortunato per almeno altre due settimane, c’è penuria di interpreti per Roberto D’Aversa. A quanto riporta La Repubblica, si era ventilata l’idea di far rientrare dal prestito Jeison. Idea quasi subito accantonata daldoriano che anzi spera, a fine stagione, di chiudere definitivamente il capitolocon il riscatto da parte del Celta. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

