Bonucci | dopo l’aggressione | prova a distendere gli animi sui social

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Ha fatto discute e anche molto arrabbiare quanto accaduto a bordo campo ieri sera al fischio finale della gara tra Inter e Juventus. Il video che ritraea bordo campo pronto ad entrare per i rigori dati per certi prima che Sanchez regalasse il trofeo ai nerazzurri. Dal video appare Leo, furioso che si è messo a litigare con Cristiano Mozzillo, segretario della prima squadra dell’Inter, con un passato nelle giovanili nerazzurre e pure in quelle del Napoli. Nel video che impazza suisi vede il difensore bianconero alzare quasi le mani sul dirigente nerazzurro che cerca di scrollarsi le mani di Leo da dosso. Tanti, tantissimi gli attacchi dei tifosi suialla ricerca del motivo che potesse aver causato una tale reazione da parte del calciatore bianconero. A Sportmediaset Graziano Cesari ha commentato i possibili ...

Ultime Notizie dalla rete : Bonucci dopo

...chi difende, perchè 'per una reazione del genere deve essere stato sicuramente provocato', chi invece gli punta il dito contro e non riesce ad accettare un atteggiamento simile nemmeno...Le telecamere di Mediaset, prima di cambiare inquadratura in fretta e furia, hanno pizzicatomentre strattonava vigorosamente un ignoto personaggio a bordo campo, subitoil gol dell' ...Supercoppaa Italiana - I nerazzurri hanno conquistato con merito il loro primo trofeo stagionale, piegando la resistenza di una Juventus generosa, ma inferiore.A “1 Football Club” su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex giocatore dell’Udinese Gaetano D’Agostino, attuale allenatore della Vibonese. Sulla Supercoppa di ieri sera"L'Inter ha meritato anche se non ...