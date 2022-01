Basket: altri tre recuperi fissati in Serie A (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono state fissate le date di tre recuperi del campionato di Serie A 2021-2022, il che lascia soltanto una partita del girone d’andata, quella tra Nutribullet Treviso e Allianz Trieste, ancora alla ricerca di un momento nel quale andare sul parquet. Sarà quella l’ultima sfida a determinare in via completa il tabellone delle Final Eight di Coppa Italia, previste a Pesaro tra il 16 e il 20 febbraio. In particolare, mercoledì 19 andranno in campo al PalaPentassuglia Happy Casa Brindisi e GeVi Napoli, impegnate per la 15a giornata del girone di andata: appuntamento alle ore 20:00. Il giorno dopo, ma alle 20:30, sarà la volta di Germani Brescia-Carpegna Prosciutto Pesaro. Basket, Serie A: Trieste e Sassari, successi esterni nei recuperi con Cremona e Fortitudo Bologna Verrà inoltre completata la 13a ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono state fissate le date di tredel campionato diA 2021-2022, il che lascia soltanto una partita del girone d’andata, quella tra Nutribullet Treviso e Allianz Trieste, ancora alla ricerca di un momento nel quale andare sul parquet. Sarà quella l’ultima sfida a determinare in via completa il tabellone delle Final Eight di Coppa Italia, previste a Pesaro tra il 16 e il 20 febbraio. In particolare, mercoledì 19 andranno in campo al PalaPentassuglia Happy Casa Brindisi e GeVi Napoli, impegnate per la 15a giornata del girone di andata: appuntamento alle ore 20:00. Il giorno dopo, ma alle 20:30, sarà la volta di Germani Brescia-Carpegna Prosciutto Pesaro.A: Trieste e Sassari, successi esterni neicon Cremona e Fortitudo Bologna Verrà inoltre completata la 13a ...

