ATP Sydney 2022: Lorenzo Sonego si ferma nei quarti di finale contro Karatsev (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si ferma nei quarti di finale il cammino di Lorenzo Sonego nel torneo ATP di Sydney. Il tennista piemontese è stato sconfitto in tre set dal russo Aslan Karatsev con il punteggio di 6-2 3-6 6-2 dopo due ore e quarantanove minuti di gioco. Il numero 20 del mondo conferma di trovarsi benissimo sui campi australiani, dove lo scorso anno era avvenuta la sua esplosione anche un po’ a sorpresa. Resta una buona partita, invece, per Sonego, che ora si può concentrare sugli Australian Open. Ottimo avvio di match per Karatsev, che strappa subito in apertura il servizio all’azzurro. Il russo conserva il break di vantaggio con autorità, non concedendo occasioni a Sonego. Nel settimo game è arrivato un secondo ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sineidiil cammino dinel torneo ATP di. Il tennista piemontese è stato sconfitto in tre set dal russo Aslancon il punteggio di 6-2 3-6 6-2 dopo due ore e quarantanove minuti di gioco. Il numero 20 del mondo condi trovarsi benissimo sui campi australiani, dove lo scorso anno era avvenuta la sua esplosione anche un po’ a sorpresa. Resta una buona partita, invece, per, che ora si può concentrare sugli Australian Open. Ottimo avvio di match per, che strappa subito in apertura il servizio all’azzurro. Il russo conserva il break di vantaggio con autorità, non concedendo occasioni a. Nel settimo game è arrivato un secondo ...

