ATP Sydney 2022 | Fabio Fognini e Simone Bolelli accedono ai quarti di finale nel doppio

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Questione di intesa.sono tornati a fare coppia e l’Australia ispira bei ricordi, ricordando lo storico successo nello Slam ina Melbourne del 2015. Di stagioni ne sono passate sette, ma a quanto pare la chimica è sempre la stessa. I due azzurri, ripresa l’avventura insieme probabilmente anche per esigenze in Coppa Davis, hanno sconfitto l’accoppiata formata da Jamie Murray e da Bruno Soarese, tra i migliori doppi del circuito (n.5 del seeding dell’ATP di), dopo che la sfida era stata interrotta ieri per pioggia. I due azzurri sono imposti per 7-6 (3) 4-6 10-6 in 2 ore esatte di gioco. Un successo che proiettaneididove ad attenderli ci sarà la ...

Advertising

OA_Sport : ATP Sydney 2022: Andy Murray approfitta del ritiro di Goffin, sfiderà Opelka. Dall'altra parte del tabellone Karats… - TennisWorldit : Atp Sydney - Sonego si ferma ai quarti: passa Karatsev. Avanza anche Murray - zazoomblog : Atp e Wta Sydney 2022: programma orari e ordine di gioco venerdì 14 gennaio - #Sydney #2022: #programma #orari - sportface2016 : #Sydney: il programma e gli orari delle semifinali #Atp e #Wta - andreastoolbox : ATP Sydney: Sonego fuori ai quarti con Karatsev. I risultati | Sky Sport -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Sydney

Tennis Aslan Karatsev fa vale lo status di numero uno contro Lorenzo Sonego a. Anche se per superare il taglio dei quarti di finale ha bisogno degli straordinari. Il tennista azzurro, come ...L'azzurro Lorenzo Sonego è stato eliminato nei quarti di finale del torneodi, battuto in tre set dal russo Aslan Karatsev, col punteggio 6 - 2, 3 - 6, 6 - 2. Il tennista torinese è partito male cedendo la battuta già in avvio ed ancora nel settimo gioco. Anche ...L'azzurro Lorenzo Sonego è stato eliminato nei quarti di finale del torneo Atp di Sydney, battuto in tre set dal russo Aslan Karatsev, col punteggio 6-2, 3-6, 6-2. Il tennista torinese è partito male ...Due successi e una sconfitta per l'Italia nel tabellone cadetto degli Australian Open. Saranno in sei a giocarsi l'accesso al main draw ...