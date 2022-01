Anche Elvis Costello deve cedere al politicamente corretto (Di giovedì 13 gennaio 2022) Con gli occhialoni da nerd e le giacche alla Buddy Holly, o viceversa; con quegli arrangiamenti cesellati e pieni di ironia di uno che la musica la sapeva davvero, nel 1979 era già molto avanti, più corrosivo, dei fratellini punk cresciuti nella stessa Londra e che pure avevano cantato contro “the fascist regime” della Gracious Queen ma lì s’erano fermati: senza più scorte di irriverenza da lanciare dal palco o dai video. Con Elvis Costello, già allora, non c’era partita. La canzone si chiamava Oliver’s Army e il rock era così pop e trascinante che il contenuto scese giù nelle orecchie di tutti, compreso o non compreso che fosse, ma nessuno aveva mai pensato di contestarlo. Ma ora Anche Elvis Costello s’è fatto vecchietto, forse non ha più l’ironia per resistere alla altrui scemenza, o forse ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Con gli occhialoni da nerd e le giacche alla Buddy Holly, o viceversa; con quegli arrangiamenti cesellati e pieni di ironia di uno che la musica la sapeva davvero, nel 1979 era già molto avanti, più corrosivo, dei fratellini punk cresciuti nella stessa Londra e che pure avevano cantato contro “the fascist regime” della Gracious Queen ma lì s’erano fermati: senza più scorte di irriverenza da lanciare dal palco o dai video. Con, già allora, non c’era partita. La canzone si chiamava Oliver’s Army e il rock era così pop e trascinante che il contenuto scese giù nelle orecchie di tutti, compreso o non compreso che fosse, ma nessuno aveva mai pensato di contestarlo. Ma oras’è fatto vecchietto, forse non ha più l’ironia per resistere alla altrui scemenza, o forse ...

