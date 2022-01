AEW Dynamite 12 01 21 Tra mostri che debuttano e mostri che ritornano

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Bentornati ai lettori di ZW, siamo pronti per un nuovo episodio di AEW! Lo show si apre con l’entrata di Adam Cole, Bobby Fish e Kyle O’Reilly, i tre raggiungono il ring. PROMO: È tempo di storia con Adam Cole! L’ex NXT Champion parla del suo incredibile 2021, di come non sia mai stato schienato o sottomesso e ricorda di essere imbattuto in competizione singola. Come se non bastasse, Kyle e Bobby hanno esordito in AEW ed è tempo di una nuova era. A quel punto intervengono gli Young Bucks accompagnati d Brandon Cutler, Matt Jackson afferma di aver preso a calci in culo il COVID in appena due giorni ed ora sono tornati. I fratelli Jackson non apprezzano il fatto di non essere stati invitati questa sera, Kyle conferma queste parole ed aggiunge che non erano stati invitati nemmeno per il loro match contro i ‘Super’ Friends di due settimane fa a ...