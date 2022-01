Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)DEL 12 GENNAIOORE 07.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALL’A24 ATTENZIONE AL GHIACCIO E AL VENTO FORTE TRA VICOVARO MANDELA E L’AQUILA, AL MOMENTO CI SONO RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE. SONO IN CORSO LE OPERAZIONI INVERNALI A CURA DI ASTRAL SULLE STRADE REGIONALI PRESTARE ATTENZIONE AL PASSAGGIO DEI MEZZI ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE DICODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA TORBELLA MONACA E NOMENTANA, CODE A TRATTI IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD, CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PERLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CODE IN ENTRATA NELLA ...