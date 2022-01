Variante Omicron “pericolosa | in particolare per non vaccinati”

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ladel covid “provoca una malattia meno grave rispetto a Delta, ma rimane un virus pericoloso inper coloro che non sono”. Lo ha ricordato il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra. Per Ghebreyesus, “imparare a convivere con questo virus non significa che possiamo, o dobbiamo, accettare quasi 50mila decessi a settimana”, ha aggiunto parlando alla stampa. L’Oms Europa stima che “oltre il 50% della popolazione della Regione europea sarà contagiata” dalla nuova“nelle prossime 6-8 settimane”, ha affermato ieri direttore regionale per l’Europa dell’Oms, Hans Kluge. La regione europea, ha continuato Kluge, “ha registrato oltre 7 milioni di nuovi casi di Covid segnalati nella prima settimana del 2022, più che ...

È quanto prevede un piano ad hoc redatto dal Servizio pubblico federale per la salute (Sfb Santé), nel caso in cui la variante del coronavirus Sars - CoV - 2 dovesse portare anche nel Paese ...«In Pronto soccorso abbiamo attivato 10 posti letto per la somministrazione degli anticorpi monoclonali, la nuova terapia antivirale per bloccare subito l'evoluzione della malattia» La situazione del ...