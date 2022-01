Trasportare anziani

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il è un servizio diverso dal trasporto. Non viene gestito solo uno spostamento da un punto A a un punto B ma la persona viene affiancata nell’intero svolgimento di un’attività, a livello logistico, fisico e psicologico. Quando un operatore accompagna un utente a fare la chemioterapia, entra in ospedale con lui, lo aiuta con l’accettazione, lo accompagna all’ambulatorio, attende con lui e lo ‘distrae’. Se richiesto, parla col medico e segna appuntamenti e medicine. Fa quello che tutti noi facciamo quando supportiamo i nostri cari. Lo abbiamo pensato proprio così! nasce perché la famiglia non sempre può gestire tutto da sola e ha bisogno di un servizio di qualità, tempestivo, moderno e controllato. Con vogliamo dare alle persone la libertà di gestire senza difficoltà le attività quotidiane che sembrano semplici ma sono spesso complesse, senza sentirsi limitate nella propria autonomia ...