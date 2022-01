Tommaso Zorzi annuncia novità in arrivo: fan entusiasti. E Tommaso Stanzani prepara gli scatoloni (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi sono più uniti che mai. In una delle ultime stories di Instagram l’ex gieffino ha chiesto al suo compagno se è felice e tanto è bastato per mandare in visibilio le fan. Una scena tenera che ha anche incuriosito dal momento che sono state annunciate novità in arrivo. Il tutto sarà svelato venerdì e i followers non stanno nella pelle. Zorzi, inoltre, è in procinto di traslocare e mostra il ballerino mentre fa gli scatoloni. Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, le novità Zorz ha spiegato che venerdì annuncerà delle novità. I due stanno ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 12 gennaio 2022)sono più uniti che mai. In una delle ultime stories di Instagram l’ex gieffino ha chiesto al suo compagno se è felice e tanto è bastato per mandare in visibilio le fan. Una scena tenera che ha anche incuriosito dal momento che sono statetein. Il tutto sarà svelato venerdì e i followers non stanno nella pelle., inoltre, è in procinto di traslocare e mostra il ballerino mentre fa gli, leZorz ha spiegato che venerdì annuncerà delle. I due stanno ...

Advertising

realtimetvit : Mancano solo 3 giorni a #DragRaceItalia su #RealTime! ?????? Ad aprire le danze di questo attesissimo conto alla roves… - realtimetvit : Emozioni, riflessioni e confessioni dei protagonisti della prima edizione di #DragRaceItalia: ogni domenica in seco… - realtimetvit : ?? BOOM! ??Dopo tanta attesa #DragRaceItalia sta per iniziare su #RealTime #canale31. ??QUESTA SERA ALLE 21.20 con… - TheSkyisgreen6 : Io oggi, un Tommaso fiume in piena Zorzi me lo merito eccome! #tzvip - jezzlieJ : RT @sociologams: Stasera nessuna imitazione sarà al suo pari ???? >>>> #jerù #gfvip @tommaso_zorzi -