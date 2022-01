Supercoppa all' Inter | Sanchez beffa la Juventus al 120?

(Di giovedì 13 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Servono i supplementari per assegnare il primo trofeo stagionale. L'si aggiudica laitaliana superando laper 2-1 grazie al gol dial?, sulla linea del traguardo verso la lotteria dei calci di rigore. I campioni d'Italia impattano il match con la consueta aggressività e nel primo quarto d'ora cingono d'assedio l'area bianconera, pur senza centrare con pericolosità la porta difesa da Perin. Ma, a sorpresa, è laa sbloccare l'incontro. Al 25? Morata lavora un pallone dalla fascia sinistra, sul suo cross deviato il più lesto è McKennie con un colpo di testa sotto misura che non lascia scampo ad Handanovic. I nerazzurri sembrano accusare il colpo nei primi minuti seguenti allo 0-1, poi riprendono il bandolo della matassa e ...

Poi nei secondi finali segna il gol della vittoria che regala laai nerazzurri.). INZAGHI 7 Conquista il primo trofeo alla guida dell'Inter, centrando la terza vittoria su 3 (le prime ...Un gol di Sanchez'ultima azione prima dei calci di rigore, favorito da una follia di Alex Sandro nell'area della Juventus, consegna laItaliana'Inter, che batte così 2 - 1 in rimonta i bianconeri. In una serata glaciale a San Siro si sono contrapposte due filosofie: da un lato la voglia di manovra e possesso interista, ...MILANO (ITALPRESS) – Servono i supplementari per assegnare il primo trofeo stagionale. L’Inter si aggiudica la Supercoppa italiana ...L'Inter vince la sua sesta Supercoppa Italiana battendo la Juve per 2-1 dopo i tempi supplementari. Decide all'ultimo secondo dei supplementari Sanchez. Nel primo tempo Juve in vantaggio ...