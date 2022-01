Sole 24 Ore: Tim chiede a Dazn uno sconto di 140 milioni per i diritti tv Serie A (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Secondo quanto scrive Il Sole 24 Ore, nelle prossime settimane ci sarà una rinegoziazione dell’accordo tra Tim e Dazn per la Serie A con un ritocco verso il basso. Tim non trova soddisfacenti i risultati, o almeno non quanto sperato. “Si guarda intanto anche alla più sensibile partita della ridefinizione degli accordi fra Tim e il partner Dazn cui la Lega Serie A ha assegnato i diritti audiovisivi nel 2021-24 per 840 milioni annui. Di questi 340 arrivano da Tim, a valle di un accordo che la telco ha deciso di rivedere. Il motivo? I risultati non sono quelli sperati, con indice di Tim puntato anche sulla “concurrency”: la doppia visione in contemporanea, e a distanza, di uno stesso contenuto permessa da Dazn”. Il quotidiano finanziario parla di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Secondo quanto scrive Il24 Ore, nelle prossime settimane ci sarà una rinegoziazione dell’accordo tra Tim eper laA con un ritocco verso il basso. Tim non trova soddisfacenti i risultati, o almeno non quanto sperato. “Si guarda intanto anche alla più sensibile partita della ridefinizione degli accordi fra Tim e il partnercui la LegaA ha assegnato iaudiovisivi nel 2021-24 per 840annui. Di questi 340 arrivano da Tim, a valle di un accordo che la telco ha deciso di rivedere. Il motivo? I risultati non sono quelli sperati, con indice di Tim puntato anche sulla “concurrency”: la doppia visione in contemporanea, e a distanza, di uno stesso contenuto permessa da”. Il quotidiano finanziario parla di ...

