Quirinale, a questo punto Mattarella e Draghi sono le opzioni realistiche più decenti (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Quello che si appresta ad eleggere il nuovo capo dello Stato da lunedì 24 gennaio è un Parlamento indebolito, se non addirittura delegittimato come sostengono anche molti costituzionalisti, a seguito della drastica riduzione dei suoi componenti già operata dal referendum, obiettivamente destabilizzato dal passaggio in massa di transfughi e fuoriusciti da un gruppo all’altro e secondo i sondaggi ben poco rappresentativo della volontà popolare. E, probabilmente, se i grandi elettori avessero solo minimamente presenti queste semplici, stringenti verità e non fossero solo ossessionati dal terrore del voto anticipato e/o dal timore di non raggiungere l’agognata pensione, la consueta danza per il Colle a due settimane dalla prima chiama sarebbe un po’ meno caotica, avvilente e indecorosa. Basti considerare l’autocandidatura di B. che, mentre intensifica la campagna acquisti, alterna alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Quello che si appresta ad eleggere il nuovo capo dello Stato da lunedì 24 gennaio è un Parlamento indebolito, se non addirittura delegittimato come sostengono anche molti costituzionalisti, a seguito della drastica riduzione dei suoi componenti già operata dal referendum, obiettivamente destabilizzato dal passaggio in massa di transfughi e fuoriusciti da un gruppo all’altro e secondo i sondaggi ben poco rappresentativo della volontà popolare. E, probabilmente, se i grandi elettori avessero solo minimamente presenti queste semplici, stringenti verità e non fossero solo ossessionati dal terrore del voto anticipato e/o dal timore di non raggiungere l’agognata pensione, la consueta danza per il Colle a due settimane dalla prima chiama sarebbe un po’ meno caotica, avvilente e indecorosa. Basti considerare l’autocandidatura di B. che, mentre intensifica la campagna acquisti, alterna alle ...

