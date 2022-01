Presto nuovo Dpcm sul Green pass obbligatorio nei negozi | liberi alimentari | tabacchi | supermercati

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Numeri record per la campagna vaccinale. Le misure adottate dal Governo sembrano erodere lo zoccolo duro dei no vax nella fascia over 50, per la quale dall’8 gennaio è scattato l’obbligo. Nelle ultime...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, torna di moda l'idea #Depay: presto nuovo sondaggio con il @FCBarcelona - CB_Ignoranza : La peggior notizia che potesse arrivare è arrivata. Gli esami di Federico Chiesa hanno evidenziato una lesione del… - SvSport1 : La precisazione dei medici dello sport: 'Chi applica ora il nuovo protocollo è nell'illiceità, presto l'ok dal CTS' - EffeGORE : @lmwpodcast Immagino la rottura, però spero passi presto. Io sto bene, sto imparando TANTISSIMO nel nuovo lavoro, i… - MatteoRenxit : RT @IlPrimatoN: Una guerra dimenticata troppo presto e che coinvolge direttamente l'Italia ??Andrea Bonazza @andreabonazzabz https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Presto nuovo

Gazzetta del Sud

Il governo svilupperà rapidamente uncodice sociale. Il Governo deve adattare le sue politiche sociali alla nuova realtà, tenendo conto delle Il Governo annunceràle misure per liberare ...Mi piacerebbe averti cometronista ' . Applausi e commozione nella puntata andata in onda ... Continuerà a mantenere le distanze dal cavaliere, o cederàcambiando idea? Lo scopriremo nelle ...Il nodo gordiano burocratico innescato dall'arrivo della variante Omicron ha colpito anche il mondo dello sport. La riduzione delle tempistiche della visita "return to play" rappresenta una delle noti ...“In pratica – sottolinea Bassi – un aumento dei posti letto occupati in area non critica pari a circa 30 unità farebbe scattare il declassamento del Trentino. Osservando l’andamento del numero totale ...