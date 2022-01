Pensioni, l’Inps avverte: Non aprite quei link, sono tentativi di truffa (Di mercoledì 12 gennaio 2022) l’Inps avvisa tutti i suoi utenti che sono in corso tentativi di truffa tramite e-mail di phishing i quali, sfruttando apparenti comunicazioni da parte di un sedicente servizio cliente dell’Istituto, invitano ad inviare dati personali su un link cliccabile, allo scopo di ottenere il pagamento di una somma tramite bonifico da parte dell’Inps. L’Istituto invita i propri utenti a diffidare di tali comunicazioni, in quanto finalizzate a sottrarre fraudolentemente dati anagrafici oppure relativi a conti correnti o a carte di credito. Si ricorda, al riguardo, che le informazioni sulla propria posizione sono consultabili accedendo direttamente al sito www.Inps.it e che l’Inps, per motivi di sicurezza, non invia mai comunicazioni di posta elettronica ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 12 gennaio 2022)avvisa tutti i suoi utenti chein corsoditramite e-mail di phishing i quali, sfruttando apparenti comunicazioni da parte di un sedicente servizio cliente dell’Istituto, invitano ad inviare dati personali su uncliccabile, allo scopo di ottenere il pagamento di una somma tramite bonifico da parte del. L’Istituto invita i propri utenti a diffidare di tali comunicazioni, in quanto finalizzate a sottrarre fraudolentemente dati anagrafici oppure relativi a conti correnti o a carte di credito. Si ricorda, al riguardo, che le informazioni sulla propria posizioneconsultabili accedendo direttamente al sito www.Inps.it e che, per motivi di sicurezza, non invia mai comunicazioni di posta elettronica ...

Advertising

robypec75 : RT @pierpi13: Gabriella di Michele, il funzionario che ha firmato il messaggio INPS del 14 ottobre scorso, in cui si notifica che l'ente ha… - CarpaneseSilva1 : RT @euricona: @SplendorSolis00 Possibile Intanto sono morti per lo più over 80 l Inps ha già risparmiato un buon 20% ed oltre Sai quante pe… - albiuno : RT @euricona: @SplendorSolis00 Possibile Intanto sono morti per lo più over 80 l Inps ha già risparmiato un buon 20% ed oltre Sai quante pe… - gianppaolo : RT @euricona: @SplendorSolis00 Possibile Intanto sono morti per lo più over 80 l Inps ha già risparmiato un buon 20% ed oltre Sai quante pe… - bikermanfast : RT @euricona: @SplendorSolis00 Possibile Intanto sono morti per lo più over 80 l Inps ha già risparmiato un buon 20% ed oltre Sai quante pe… -