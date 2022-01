Osimhen non è un bravo ragazzo E non è una cattiva notizia

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)ha modificato le impostazioni di privacy dei propri social network. Ne abbiamo scritto ieri. Si tratta di un comportamento inaccettabile e dannoso per sé e per il Napoli. E infatti sono state subito apportate le dovute correzioni. C’è qualcosa, però, in questo utilizzo che abbiamo definito incazzoso o comunque piuttosto singolare dei social network, che potrebbe essere in qualche modo salvato. Si tratta di quel che Victor, che è undi ventidue anni cresciuto a Lagos in condizioni di profonda povertà, riflette con questi atteggiamenti indubbiamente fuori dagli schemi. Atteggiamenti che mantiene dentro e fuori dal campo. È un calciatore (o forse sarebbe corretto dire una persona) in costante tensione nervosa. In campo e fuori. Agisce. Corre, corre come un pazzo. A volte probabilmente comincia a correre ancora prima di riflettere. Eppure i ...