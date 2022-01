Omicron, ecco perché il 15,5 per cento dei No vax è sufficiente a paralizzare gli ospedali (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Come mai gli ospedali sono ancora in sofferenza se la grande maggioranza degli italiani è vaccinata? Risposta: basta una minoranza di non vaccinati a produrre un alto numero di... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Come mai glisono ancora in sofferenza se la grande maggioranza degli italiani è vaccinata? Risposta: basta una minoranza di non vaccinati a produrre un alto numero di...

Advertising

LaStampa : Omicron, rischio 578 morti al giorno in Italia a fine mese: ecco cosa sta succedendo nel mondo e cosa dobbiamo sape… - Piccoitalia : Dopo una giornata bollente come quella di ieri, ecco cosa rimane per le nostre agenzie di stampa:… - Gazzettino : Omicron, ecco perché il 15,5 per cento dei No vax è sufficiente a paralizzare gli ospedali - geekeconomist : @VisonaNicola Non si tratta di arrendersi o buttare nel cesso qualcosa... la situazione è questa. Ecco il 'numero… - PetrachiElisa : @GiovaQuez Ecco appunto ...a cosa servirebbe un vaccino specifico per omicron,quando i precedenti coprono in manier… -