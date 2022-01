Morte Calissano, Sara Ricci: “Vorrei entrare nella casa del GfV e dire a Davide che Paolo è morto” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ha rilasciato una lunga e commuovente intervista a FanPage l’attrice Sara Ricci nel corso della quale non ha perso l’occasione per ricordare il collega prematuramente scomparso alla fine di Dicembre ovvero Paolo Calissano. E proprio a proposito di Calissano ecco che l’attrice ha rivelato che andrebbe volentieri al GF Vip per informare uno dei concorrenti di quanto accaduto. Ma esattamente, di chi stiamo parlando e quali sono state le parole espresse dall’attrice? Sara Ricci intervistata da Fanpage ricorda Paolo Calissano La prematura scomparsa di Paolo Calissano ha gettato nello sconforto molti colleghi e personaggi dello spettacolo rimasti profondamente colpiti dalla notizia. E’ questo il caso ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ha rilasciato una lunga e commuovente intervista a FanPage l’attricenel corso della quale non ha perso l’occasione per ricordare il collega prematuramente scomparso alla fine di Dicembre ovvero. E proprio a proposito diecco che l’attrice ha rivelato che andrebbe volentieri al GF Vip per informare uno dei concorrenti di quanto accaduto. Ma esattamente, di chi stiamo parlando e quali sono state le parole espresse dall’attrice?intervistata da Fanpage ricordaLa prematura scomparsa diha gettato nello sconforto molti colleghi e personaggi dello spettacolo rimasti profondamente colpiti dalla notizia. E’ questo il caso ...

Advertising

Diregiovani : La palla passa ad Alfonso Signorini, che deciderà se fare entrare #SaraRicci nella casa del #GFVip. Le parole dell'… - blogtivvu : Sara Ricci al GF Vip: “Vorrei dire a Davide Silvestri della morte di Paolo Calissano”, la proposta dell’attrice di… - infoitcultura : Verissimo, Sara Ricci parla della morte di Paolo Calissano: “Se ne sono approfittati per soldi” Una storia da brivi… - fanpage : Il dolore di Sara Ricci per la morte di Paolo Calissano a #Verissimo - _PuntoZip_ : Canale 5 – A “VERISSIMO” Sara Ricci parla della scomparsa del collega Paolo Calissano: “La sua morte non è stata qu… -