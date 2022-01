Migranti, nel 2021 arrivi in Europa oltre i livelli pre-Covid (Di mercoledì 12 gennaio 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Secondo i dati preliminari raccolti da Frontex, il numero totale di attraversamenti illegali delle frontiere nel 2021 è stato di poco inferiore a 200.000, il numero più alto dal 2017. Si tratta di un aumento del 36% rispetto al 2019 e del 57% rispetto al 2020, quando era stato notevole l'impatto delle restrizioni per il Covid-19. “Ciò suggerisce che fattori diversi dalla revoca delle restrizioni alla mobilità globale siano la causa dell'aumento della pressione migratoria”, sottolinea l'Agenzia Europea per il controllo delle frontiere esterne.Uno di questi fattori che ha definito il 2021 è stata senza dubbio la situazione ai confini con la Bielorussia. Nel 2021, i siriani sono rimasti la nazionalità più segnalata, seguiti da tunisini, marocchini, algerini e afgani.Così come nel 2020, nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Secondo i dati preliminari raccolti da Frontex, il numero totale di attraversamenti illegali delle frontiere nelè stato di poco inferiore a 200.000, il numero più alto dal 2017. Si tratta di un aumento del 36% rispetto al 2019 e del 57% rispetto al 2020, quando era stato notevole l'impatto delle restrizioni per il-19. “Ciò suggerisce che fattori diversi dalla revoca delle restrizioni alla mobilità globale siano la causa dell'aumento della pressione migratoria”, sottolinea l'Agenzia Europea per il controllo delle frontiere esterne.Uno di questi fattori che ha definito ilè stata senza dubbio la situazione ai confini con la Bielorussia. Nel, i siriani sono rimasti la nazionalità più segnalata, seguiti da tunisini, marocchini, algerini e afgani.Così come nel 2020, nel ...

