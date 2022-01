Inter-Juventus 2-1: Sanchez decide la finale di Supercoppa con un goal al 120? (Di giovedì 13 gennaio 2022) La Supercoppa 2021 va all’Inter di Simone Inzaghi capace di giocare un grande calcio e di decidere la partita all’ultimo minuto con Alexis Sanchez. La partita è iniziata bene per la Juventus: McKennie, su assist di Morata, ha insaccato di testa la rete del vantaggio. Rete subito elaborata dai nerazzurri tanto che dopo dieci minuti Lautaro trasforma un rigore guadagnato da Dzeko. Nei tempi supplementari, quando tutti già pensavano alla lotteria dei calci di rigore, Sanchez ha deciso l’incontro sfruttando una giocata di Darmian e una disattenzione difensiva della Juventus. La partita L’Inter parte aggressiva e subito si impone sulla Juventus. Dopo solo un minuto ci prova Dzeko di testa, passano sei minuti e ancora i ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 13 gennaio 2022) La2021 va all’di Simone Inzaghi capace di giocare un grande calcio e dire la partita all’ultimo minuto con Alexis. La partita è iniziata bene per la: McKennie, su assist di Morata, ha insaccato di testa la rete del vantaggio. Rete subito elaborata dai nerazzurri tanto che dopo dieci minuti Lautaro trasforma un rigore guadagnato da Dzeko. Nei tempi supplementari, quando tutti già pensavano alla lotteria dei calci di rigore,ha deciso l’incontro sfruttando una giocata di Darmian e una disattenzione difensiva della. La partita L’parte aggressiva e subito si impone sulla. Dopo solo un minuto ci prova Dzeko di testa, passano sei minuti e ancora i ...

