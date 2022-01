Gazzetta: Osimhen torna ad allenarsi in gruppo, contro la Salernitana potrebbe tornare titolare (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Oggi Victor Osimhen tornerà ad allenarsi in gruppo, con il Napoli. Dopo aver superato le visite post-Covid, ieri il nigeriano è stato sottoposto alla Tac di controllo e l’esito è stato positivo. Il dottor Canonico e il chirurgo, Tartaro, si sono detti molto soddisfatti di come è andata l’operazione al volto e del recupero dell’attaccante. La Gazzetta dello Sport scrive che Osimhen potrebbe tornare in panchina lunedì, contro il Bologna, per poi vestire la maglia da titolare contro la Salernitana il 23 gennaio. “Victor Osimhen. Ieri, il nigeriano ha avuto il nulla osta per tornare a giocare. O meglio, per allenarsi col ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Oggi Victortornerà adin, con il Napoli. Dopo aver superato le visite post-Covid, ieri il nigeriano è stato sottoposto alla Tac dillo e l’esito è stato positivo. Il dottor Canonico e il chirurgo, Tartaro, si sono detti molto soddisfatti di come è andata l’operazione al volto e del recupero dell’attaccante. Ladello Sport scrive chere in panchina lunedì,il Bologna, per poi vestire la maglia dalail 23 gennaio. “Victor. Ieri, il nigeriano ha avuto il nulla osta perre a giocare. O meglio, percol ...

