Firenze, colpì la segretaria al volto con lo smartphone: procura chiede il rinvio a giudizio per il direttore di Confindustria (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per il direttore di Confindustria Firenze Leonardo Bandinelli, accusato di lesioni personali aggravate per aver colpito al volto una segretaria col suo smartphone il 26 novembre 2020. L’udienza davanti al giudice per l’udienza preliminare (Gup) è stata fissata per il 4 aprile 2022. Le ferite che la donna, 32 anni di servizio nell’azienda alle spalle, ha riportato al volto e a un occhio sono state giudicate guaribili dai medici in 135 giorni. La ragione del gesto violento è stata la richiesta da parte della donna di poter lavorare in smart working. L’inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Alessandra Falcone, è partita a seguito della denuncia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ladiha chiesto ilper ildiLeonardo Bandinelli, accusato di lesioni personali aggravate per aver colpito alunacol suoil 26 novembre 2020. L’udienza davanti al giudice per l’udienza preliminare (Gup) è stata fissata per il 4 aprile 2022. Le ferite che la donna, 32 anni di servizio nell’azienda alle spalle, ha riportato ale a un occhio sono state giudicate guaribili dai medici in 135 giorni. La ragione del gesto violento è stata la richiesta da parte della donna di poter lavorare in smart working. L’inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Alessandra Falcone, è partita a seguito della denuncia ...

