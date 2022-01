Elicottero medico con neonato a bordo si schianta accanto a una chiesa | “Tutti vivi | è un miracolo”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Elicottero medico

ilmattino.it

Intervenuti in suo soccorsoe infermieri del Suem 118 e i vigili del fuoco di Treviso. L'... L'uomo è stato soccorso dal Suem di Crespano (automedica e ambulanza) eddi Treviso oltre ...Si è trattato di un intervento via terra senza l'impiego dell', per recuperare un infortunato, imbarellarlo ed evacuarlo con sistemi terrestri. L'...ha coinvolto anche il personaledi ...Esercitazione del Soccorso Alpino valdostano sulla cresta che collega il Couis al Montpers, nel comprensorio di Pila. Un’attività di aggiornamento per gli operatori del Sav che ha previsto l’intervent ...Yes definitely a helicopter crash on burnout road pic.twitter.com/VVSOEUcADg — ???? (@FuckJimmy_4) January 11, 2022 ...