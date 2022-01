Elicottero medico con neonato a bordo si schianta accanto a una chiesa | “Tutti vivi | è un miracolo”

Advertising

francobus100 : Un elicottero medico con 4 persone a bordo, tra cui un bambino, si è schiantato su una chiesa -

Ultime Notizie dalla rete : Elicottero medico

L'elicotter era un mezzoe a bordo erano presenti quattro persone compreso un neonato che il ...davvero miracoloso osservando le immagini ed i filmati che mostrano cosa rimane dell'. ...Intervenuti in suo soccorsoe infermieri del Suem 118 e i vigili del fuoco di Treviso. L'... L'uomo è stato soccorso dal Suem di Crespano (automedica e ambulanza) eddi Treviso oltre ...Esercitazione del Soccorso Alpino valdostano sulla cresta che collega il Couis al Montpers, nel comprensorio di Pila. Un’attività di aggiornamento per gli operatori del Sav che ha previsto l’intervent ...Yes definitely a helicopter crash on burnout road pic.twitter.com/VVSOEUcADg — ???? (@FuckJimmy_4) January 11, 2022 ...