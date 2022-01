Doc 2 riparte dal Covid, ma va oltre: «La malattia può essere una seconda occasione» (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Doc 2 - Sara Lazzaro, Luca Argentero e Matilde Gioli E’ la fiction più attesa, tra le più amate degli ultimi anni nonché l’unico ricordo buono che il pubblico conserva del primo lockdown: Doc – Nelle tue Mani debuttò a marzo 2020, nel pieno scoppio della pandemia, e tornò ad ottobre dello stesso anno con gli ultimi episodi della prima stagione, la cui realizzazione era stata rallentata proprio dal Covid. Adesso questo virus lo racconta da dentro perchè la seconda stagione, al via giovedì 13 gennaio alle 21.25 su Rai 1, mostrerà gli effetti immediati e quelli a lungo termine della malattia, sia nelle corsie degli ospedali che nella vita di medici e pazienti. Con l’occhio rivolto, per dirlo con le parole della direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, “all’orizzonte, alla via d’uscita, parlando a tutti come se già fossimo usciti ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Doc 2 - Sara Lazzaro, Luca Argentero e Matilde Gioli E’ la fiction più attesa, tra le più amate degli ultimi anni nonché l’unico ricordo buono che il pubblico conserva del primo lockdown: Doc – Nelle tue Mani debuttò a marzo 2020, nel pieno scoppio della pandemia, e tornò ad ottobre dello stesso anno con gli ultimi episodi della prima stagione, la cui realizzazione era stata rallentata proprio dal. Adesso questo virus lo racconta da dentro perchè lastagione, al via giovedì 13 gennaio alle 21.25 su Rai 1, mostrerà gli effetti immediati e quelli a lungo termine della, sia nelle corsie degli ospedali che nella vita di medici e pazienti. Con l’occhio rivolto, per dirlo con le parole della direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, “all’orizzonte, alla via d’uscita, parlando a tutti come se già fossimo usciti ...

