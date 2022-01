Dakar 2022 - Doppietta Audi nella Tappa 10: Peterhansel al top (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Stephane Peterhansel e Carlos Sainz hanno conquistato la seconda Doppietta del team Audi Sport alla Dakar, dominando la decima Tappa che portato la carovana da Wadi Ad Dawasir fino ad Bisha, con una prova speciale di 375 chilometri. Alle spalle delle due Audi RS Q e-tron troviamo la Hunter di Orlando Terranova. Sébastien Loeb non è andato oltre il quinto posto, recuperando poco più di un minuto ad Al-Attiyah. Peterhansel guarda al futuro. Per Mister Dakar, la vittoria di oggi è l'ottantaduesima di Tappa, la prima al volante dell'Audi RS Q e-tron. Peterhansel ha commentato la gara dicendo: "Questa è stata una delle nostre prime speciali pulite, senza problemi con ammortizzatori, forature o errori di ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Stephanee Carlos Sainz hanno conquistato la secondadel teamSport alla, dominando la decimache portato la carovana da Wadi Ad Dawasir fino ad Bisha, con una prova speciale di 375 chilometri. Alle spalle delle dueRS Q e-tron troviamo la Hunter di Orlando Terranova. Sébastien Loeb non è andato oltre il quinto posto, recuperando poco più di un minuto ad Al-Attiyah.guarda al futuro. Per Mister, la vittoria di oggi è l'ottantaduesima di, la prima al volante dell'RS Q e-tron.ha commentato la gara dicendo: "Questa è stata una delle nostre prime speciali pulite, senza problemi con ammortizzatori, forature o errori di ...

Advertising

dakar : Stage 9 - ?? Quads ?? Pablo Copetti ?? Alexandre Giroud ?? Francisco Moreno All provisional results ??… - dakar : Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - redbullITA : Bellissimo ?????? @Petrux9 vince la quinta tappa #Dakar2022 è il primo pilota #MotoGP a farlo ????! ?? Non perdere il D… - motosprint : #GiovanniGritti non ha gradito il comportamento di alcuni piloti durante questa edizione della #Dakar ? Ecco il suo… - rally_timing : ???? Carlos Sainz si prende l'undicesima tappa della Dakar. Nasser Al-Attiyah ad un passo dalla vittoria #Dakar… -