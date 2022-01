(Di mercoledì 12 gennaio 2022)sta diventando un volto sempre più noto del mondo dello spettacolo. Dopo aver raggiunto la notorietà con la serie Netflix, nella quale interpreta il il ruolo di Isabel Mbamba – una prostituta di cui si innamora il personaggio di Aureliano, interpretato da Alessandro Borghi – adesso arriva per lei un’altra grande occasione. L’attrice è stata scelta da Amadeus per presentare la seconda serata deldi, in onda su RaiUno. Insieme a lei, presentano le altre 4 serate (una ciascuna) anche Drusilla Foer, Ornella Muti, Sabrina Ferilli e Maria Chiara Giannetta. Classe 1987,nasce a Roma da padre italiano e madre senegalese. Si laurea in Storia contemporanea e allo stesso tempo studia recitazione, frequentando il Centro studi ...

Advertising

infoitcultura : Da Suburra a Sanremo 2022: chi è la co-conduttrice del Festival Lorena Cesarini - infoitcultura : Lorena Cesarini a Sanremo 2022, chi è l’attrice di «Suburra» che co-condurrà il Festival - infoitcultura : Chi è Lorena Cesarini, co-conduttrice a Sanremo 2022: Suburra, il cinema e la vita privata - infoitcultura : Lorena Cesarini, chi è la conduttrice di Sanremo 2022: da Suburra al palco dell'Ariston - infoitcultura : Chi è Lorena Cesarini? Da Suburra alla conduzione del Festival di Sanremo -

Ultime Notizie dalla rete : Suburra Sanremo

...scelte da Amadeus per il Festival di2022 , ha origini metà italiane e metà del Dakar ed è un' attrice piuttosto nota nel nostro paese: oltre al ruolo di Isabelle Mbamba inha ...... passando per Ornella Muti e Lorena Cesarini , Isabel nella serie Netflix. Fino a Drusilla ... Chi è Drusilla Foer, co - conduttrice di2022 Il personaggio di Drusilla Foer viene ...Lorena Cesarini è pronta per condurre Sanremo 2022 accanto ad Amadeus, durante la seconda serata del Festival.Lorena Cesarini ha lavorato anche con Leonardo Pieraccioni nel lungometraggio Il professor Cenerentolo del 2015, in cui dà vita al personaggio di Sveva. Nella serata di debutto sarà presente Ornella M ...