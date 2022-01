Covid: primario Niguarda Milano, 'in intensiva 70% no vax, tra 2 settimane picco contagi' (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Milano, 12 gen. (Adnkronos) - "Oggi in terapia intensiva il 70% dei pazienti ricoverati non è vaccinato, mentre il 30% lo è. Tuttavia, non credo che la situazione peggiorerà ancora. Se continuiamo così, c'è la probabilità che nel giro di una settimana o al massimo due si arrivi al plateau" dei contagi. A dirlo all'Adnkronos è Roberto Fumagalli, direttore della terapia intensiva dell'ospedale Niguarda di Milano. E aggiunge: "Sappiamo che spesso le previsioni sono fallaci ma sulla base di quello che stiamo vivendo può darsi che tra 15 giorni la situazione sia migliore". Nonostante in Lombardia i ricoveri siano in continua crescita e i contagi ieri abbiano superato quota 45mila casi al giorno, la situazione legata al Covid 19 e alla variante Omicron per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022), 12 gen. (Adnkronos) - "Oggi in terapiail 70% dei pazienti ricoverati non è vaccinato, mentre il 30% lo è. Tuttavia, non credo che la situazione peggiorerà ancora. Se continuiamo così, c'è la probabilità che nel giro di una settimana o al massimo due si arrivi al plateau" dei. A dirlo all'Adnkronos è Roberto Fumagalli, direttore della terapiadell'ospedaledi. E aggiunge: "Sappiamo che spesso le previsioni sono fallaci ma sulla base di quello che stiamo vivendo può darsi che tra 15 giorni la situazione sia migliore". Nonostante in Lombardia i ricoveri siano in continua crescita e iieri abbiano superato quota 45mila casi al giorno, la situazione legata al19 e alla variante Omicron per ...

