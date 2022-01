Code in tangenziale Nord, colonna in A52 da Paderno a Monza: incidente in galleria (Di mercoledì 12 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Code sulla tangenziale Nord da Paderno Dugnano a Monza. Mattinata nera per mercoledì a causa di un incidente nella galleria San Rocco. Si procede in coda per oltre 8 chilometri. I rallentamenti iniziano da Paderno dall’innesto con la Milano-Meda e la vecchia Valassina in direzione di Monza. Auto ferme e rallentate fino alla galleria di tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 12 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorsulladaDugnano a. Mattinata nera per mercoledì a causa di unnellaSan Rocco. Si procede in coda per oltre 8 chilometri. I rallentamenti iniziano dadall’innesto con la Milano-Meda e la vecchia Valassina in direzione di. Auto ferme e rallentate fino alladi tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

