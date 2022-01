Clamoroso Coppa d’Africa: arbitro fischia la fine al 85? – VIDEO (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Clamoroso Coppa d’Africa: arbitro fischia la fine al 85. Caos in totale in Tunisia-Mali Janni Sikazwe, arbitro dello Zimbabwe, ha fischiato la fine di Tunisia-Mali col cronometro fermo a 85 minuti e 7 secondi. Stupore generale e proteste tunisine a fronte del risultato di 0-1: alla fine il fischietto torna sui suoi passi e fa riprendere il match di Coppa d’Africa. Tunisia-Mali 0-1L’arbitro manda tutti sotto la doccia al minuto 85.Gli dicono: “Cazzo fai?”.Riprende, ma non è così convinto.E allora chiude a 89’50”.Tunisini leggermente risentiti.W la #CoppadAfrica. pic.twitter.com/K1ErNHhgcV— Fabrizio Biasin (@FBiasin) January 12, 2022 Qualche ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022)laal 85. Caos in totale in Tunisia-Mali Janni Sikazwe,dello Zimbabwe, hato ladi Tunisia-Mali col cronometro fermo a 85 minuti e 7 secondi. Stupore generale e proteste tunisine a fronte del risultato di 0-1: allail fischietto torna sui suoi passi e fa riprendere il match di. Tunisia-Mali 0-1L’manda tutti sotto la doccia al minuto 85.Gli dicono: “Cazzo fai?”.Riprende, ma non è così convinto.E allora chiude a 89’50”.Tunisini leggermente risentiti.W la #dAfrica. pic.twitter.com/K1ErNHhgcV— Fabrizio Biasin (@FBiasin) January 12, 2022 Qualche ...

RomaTunisi : Clamoroso in Coppa d'Africa: errore dell'arbitro, Tunisia e Mali tornano in campo per 3 minuti - TuttoMercatoWeb : Clamoroso in Coppa d'Africa: errore dell'arbitro, Tunisia e Mali tornano in campo per 3 minuti - IlgoldiDhorasoo : Rubiamo da 100 anni. Siamo terzi per scudetti, settimi per coppa italia, due scudetti in 22 anni. Rubiamo da 100… - alzheimer_dr : @Dottor_Strowman In supercoppa giocandone 9 di fila ne abbiamo vinte 5 non è clamoroso, è in Coppa Italia che siamo devastanti - IlBronzi7 : La coppa d’Africa è una fabbrica di content clamoroso -

Ultime Notizie dalla rete : Clamoroso Coppa Clamoroso Coppa d'Africa: arbitro fischia la fine al 85 ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Clamoroso Coppa d'Africa: arbitro fischia la fine al 85. Caos in totale in Tunisia - Mali Janni Sikazwe, arbitro dello Zimbabwe, ha fischiato la fine di Tunisia - Mali col cronometro fermo a 85 minuti ...

Probabili formazioni Inter Juventus/ Quote, occhio al duello fra Perisic e De Sciglio ... come ben ricordiamo, domenica sera è stato proprio lui a segnare il gol del clamoroso 3 - 4 con ... ha comunque guadagnato il diritto a giocare la Supercoppa in virtù della vittoria in Coppa Italia , ...

Clamoroso Coppa d'Africa: arbitro fischia la fine al 85' - VIDEO Calcio News 24 Clamoroso Coppa d’Africa: arbitro fischia la fine al 85' – VIDEO Stupore generale e proteste tunisine a fronte del risultato di 0-1: alla fine il fischietto torna sui suoi passi e fa riprendere il match di Coppa d’Africa. Qualche minuto dopo, con 16 secondi di ...

COPPA D'AFRICA - Errore dell'arbitro, Tunisia e Mali tornano in campo per 3 minuti Clamoroso al Limbe Stadium di Limbe. La partita tra Tunisia e Mali non è ancora finita: l'arbitro Sikazwe aveva infatti emesso il triplice fischio prima con 5 minuti d'anticipo, poi con 10 secondi e s ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolod'Africa: arbitro fischia la fine al 85. Caos in totale in Tunisia - Mali Janni Sikazwe, arbitro dello Zimbabwe, ha fischiato la fine di Tunisia - Mali col cronometro fermo a 85 minuti ...... come ben ricordiamo, domenica sera è stato proprio lui a segnare il gol del3 - 4 con ... ha comunque guadagnato il diritto a giocare la Supercoppa in virtù della vittoria inItalia , ...Stupore generale e proteste tunisine a fronte del risultato di 0-1: alla fine il fischietto torna sui suoi passi e fa riprendere il match di Coppa d’Africa. Qualche minuto dopo, con 16 secondi di ...Clamoroso al Limbe Stadium di Limbe. La partita tra Tunisia e Mali non è ancora finita: l'arbitro Sikazwe aveva infatti emesso il triplice fischio prima con 5 minuti d'anticipo, poi con 10 secondi e s ...